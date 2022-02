Meteo previsioni clamorose: raid artico-neve e super caldo con vento di Foehn. Cosa succede in Italia

Meteo previsioni: raid artico-neve, vento di Foehn e caldo sull'Italia

Le previsioni meteo sull'Italia nei prossimi giorni raccontano evoluzioni se non clamorose, quantomeno da segnare e ascoltare con attenzione. Da un lato è in arrivo un raid artico che metterà fine in alcune regioni a questa "pausa primaverile" a cavallo tra gennaio e febbraio portando gelo, maltempo, pioggia e qualche nevicata. Dall'altro però stanno bussando al nostro Paese i venti di Foehn e questo è sinonimo di bel tempo e clima mite con caldo secco e temperature molto alte per la media stagionale. Lo raccontano le previsioni de ilmeteo.it.

Per capire l'evoluzione del tempo basterà cliccare qui

Leggi anche