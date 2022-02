Wanda Nara, scollatura mozzafiato: selfie spettacolare della moglie di Icardi

Wanda Nara, selfie da urlo della moglie di Mauro Icardi

Wanda Nara è in formissima: la moglie dell'attaccante del Psg Mauro Icardi, pubblica una foto social mozzafiato che lascia i fans a bocca aperta. La showgirl argentina si allena nella palestra personale che tiene nella propria casa e l'occhio di tutti cade sulla scollatura spettacolare. Ed è boom di like e commenti d'apprezzamento per la foto che Wanda Nara ha regalato ai suoi milioni (ha superato quota 10 mln) di followers.

Madonna, foto 'audaci' a 63 anni: boom sui social per lady Veronica Ciccone

"Problemi con l'auto", scrive Madonna nel suo post su Instagram a correedo di una serie di foto stile 'donne e motori' che scaldano la rete. La celebre Material Girl a 63 anni sa sempre come stupire i suoi fans. Applausi.

Chiara Ferragni, look da sogno a Parigi

Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram in albergo a Parigi, dove si trova per la Paris Fashion Week (primavera-estate 2022), che ha fatto impazzire i suoi milioni e milioni di fans. La regina delle influencer e imprenditrice - che ha presenziato alla sfilata di Schiaparelli - è apparsa con un cappotto bianco largo e un paio di calze a rete. Spettacolare. E, sotto il cappotto il reggiseno nero e i collant... Un effetto vedo-non vedo da 110 e lode.

Rihanna prepara la lingerie per San Valentino

"Il giorno di San Valentino è per me... ma voi potete guardare", scrive Rihanna sui social. La 33enne cantante delle Barbados è molto sensuale negli scatti che pubblica in regalo ai suoi follower: body rosso a lacci e pizzi che viene esaltato dal suo fisico top (e che si abbina perfettamente con i suoi capelli a righe rosse e nere). Il suo look fa parte della sua collezione di lingerie Savage x Fenty. Si preannuncia un San Valentino bollente, per la felicità del fidanzato di Rihanna: il rapper Asap Rocky, con cui si è fidanzata a dicembre 2020 (ma i due si conoscono da dieci anni tra tanti tira e molla).

