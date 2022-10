Berlino, incidente aereo evitato per pochi secondi: sfiorata la strage

Strage sfiorata per pochi secondi all'aeroporto di Berlino, due aerei Airbus 320 verso lo schianto

Tragedia sfiorata a Berlino. Due aerei di linea Airbus A320 hanno evitato lo schianto per una manciata di secondi: 20, per l’esattezza. L'episodio si è verificato mercoledì 12 ottobre, nel momento in cui un velivolo Air France partito da Parigi stava per concludere le operazioni di atterraggio nella pista 7. Pista lungo la quale, nel frattempo, un altro Airbus EasyJet con destinazione Milano Linate stava planando a tutta velocità per decollare. Ciò che al momento risulta impossibile da comprendere è su chi debbano ricadere le responsabilità, visto che le versioni fornite dai protagonisti divergono in modo evidente.

Nel dettaglio, la ricostruzione suggerisce che l'Airbus A320 di EasyJet, diretto a Milano Linate, avvia le operazioni di decollo alle ore 14:27. L'autorizzazione a partire da parte della torre di controllo dell'aeroporto di Berlino arriva solo dopo una lunga fase di rodaggio: sono le 14:39 e 52 secondi. Posizionandosi all'inizio della pista 7 destra, il pilota dà potenza ai motori alle 14:40 e 12 secondi, vale a dire sei secondi prima di ricevere un allarme via radio. Incrociando i dati a loro disposizione, i responsabili della sicurezza si rendono conto che senza un intervento urgente il velivolo potrebbe scontrarsi con l'Airbus A320 di Air France pronto ad atterrare sulla stessa pista.

Secondo quanto scrive il Giornale, nel momento in cui l'aereo di EasyJet si lancia lungo il rettilineo, quello di Air France si trova a soli 1.530 metri di distanza, procedendo a circa 260 km/h di velocità e a una quota di 46 metri: altri 20 secondi e l'impatto tra i due Airbus sarebbe stato inevitabile. Dalla torre di controllo chiedono al velivolo proveniente da Parigi di "riattaccare", ovvero di riprendere quota e restare in volo attorno allo scalo berlinese per atterrare in un secondo momento.

Al contempo il pilota di EasyJet riceve istruzioni di abortire le operazioni di decollo e spostarsi dalla striscia principale di asfalto. L'intervento via radio consente di concludere le fasi in sicurezza: il volo Air France atterra a Berlino alle 14:53, quello EasyJet giunge a Linate alle 16:10.

Da un lato la Deutsche Flugsicherung (Dfs), società responsabile del controllo del traffico aereo per la Germania, accusa l'equipaggio EasyJet di aver impiegato troppo tempo a completare le operazioni rispetto al momento dell'ok al decollo. Ciò avrebbe causato una drastica riduzione dei distanziamenti minimi che vengono calcolati in pista tra aerei in movimento.

Dall'altro lato, tuttavia, la compagnia britannica rispedisce al mittente le accuse. "Confermiamo che il volo ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo", dichiara al Corriere un portavoce della compagnia.

"Ciò è avvenuto a causa del fatto che un altro aereo in arrivo ha occupato la pista, dopo che il volo EasyJet era stato originariamente autorizzato a partire. EasyJet ha agito in conformità con le procedure", ha aggiunto, "e in nessun momento la sicurezza dei passeggeri o dell’equipaggio è stata compromessa". Al momento non si registra alcun commento da Air France.