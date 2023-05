Bibbia da record, venduta all'asta per 38 milioni di dollari

Bibbia ebraica venduta da Sotheby's per oltre 38,1 milioni di dollari. Conosciuta come "Codex Sassoon" risale a più di mille anni fa

La più antica Bibbia ebraica quasi completa, nota come Codex Sassoon, risalente a oltre 1000 anni fa è stata venduta all'asta per 38,1 milioni di dollari da Sotheby's a New York. Si tratta di una cifra record per un manoscritto che supera i 30,8 milioni di dollari che Bill Gates sborsò nel 1994 per il Codex Leicester di Leonardo da Vinci.

Il Codex Sassoon è uno degli unici due codici, o manoscritti, contenenti tutti i 24 libri della Bibbia ebraica sopravvissuti fino all'era moderna. "La Bibbia ebraica è il libro più influente della storia e costituisce il fondamento della civiltà occidentale. Mi rallegro nel sapere che appartiene al popolo ebraico", ha detto Moses che fu ambasciatore sotto il presidente americano Bill Clinton.

Il documento storico più costoso rimane una delle prime stampe della Costituzione degli Stati Uniti, che Sotheby's ha venduto per 43 milioni di dollari nel novembre 2021.