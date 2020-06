Bibbiano, 24 rinvii a giudizio per l’inchiesta “Angeli e demoni”

La Procura di Reggio Emilia ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone nell'ambito dell'inchiesta "Angeli e Demoni" su presunte irregolarita' nell'affido di minorenni in Val d'Enza. L'udienza davanti al gip e' stata fissata per il prossimo 30 ottobre. Tra gli imputati per i quali e' stato chiesto il processo figura anche il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti al quale si contestano i reati di falso e abuso di ufficio.

"Le 24 richieste di rinvio a giudizio della Procura di Reggio Emilia nell'inchiesta "Angeli e Demoni" confermano che la nostra battaglia per chiedere verita' e giustizia non era campata in aria. La sinistra ha tentato in tutti i modi di minimizzare e insabbiare lo scandalo Bibbiano. Hanno parlato di "raffreddore", che il sistema era "sano", che non era successo nulla e che chi parlava di questa vergogna nazionale faceva campagna elettorale. Gli atti giudiziari dimostrano che non e' cosi'. Continueremo a chiedere condanne esemplari per gli orchi che hanno rubato i bambini dalle loro famiglie per guadagnarci sopra. E non ci stancheremo di parlare di Bibbiano finche' non sara' fatta piena luce su quello che e' successo e finche' ogni singolo bambino ingiustamente sottratto non tornera' tra le braccia dei suoi genitori". E' quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Quello che a sinistra e' stato definito un semplice raffreddore ha prodotto 24 richieste di rinvio a giudizio. Su Bibbiano attendiamo le sentenze, come e' giusto che sia, ma dal Pd e dintorni dovrebbero farsi un esame di coscienza per l'arroganza e la superficialita' con cui hanno liquidato il dolore di troppe famiglie". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la richieste di rinvio a giudizio per l'inchiesta Angeli e Demoni.