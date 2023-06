Bimba di 5 anni si imbuca a una festa ma la mamma dell'invitata la caccia

Festa di compleanno in Florida, bambina "cacciata" perchè non invitata. Il caso

Prima fa amicizia con dei bambini sconosciuti al parco, poi si unisce alla festa di compleanno di uno di loro, ma a un certo punto qualcosa va storto: Mary Katherine, figlia della tiktoker americana da oltre 10 milioni di follower Kat Stickler, è stata allontanta da una madre di uno dei bambini lì presenti, perchè non invitata ufficialmente al compleanno. Ma non solo. La donna le avrebbe negato anche un pezzo di torta. L'episodio avvenuto in Florida negli Stati Uniti è stato raccontato da Kat sui social ed è diventato virale nel giro di poco tempo. A scriverlo è il Corriere della Sera che ricostruisce la storia, riportando le parole della tiktoker.