Bimbo morto in Egitto: rientrano in Italia ma il padre è ancora gravissimo

I genitori di Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto in Egitto, riescono a rientrare in Italia. Le condizioni del padre Antonio restano gravi

È atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo l'aereo che ha riportato a casa i genitori del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto a Sharm El Sheik mentre era in vacanza con la famiglia forse a causa di una intossicazione alimentare. La salma del bambino arriverà domani a Fiumicino.

La Farnesina e il personale diplomatico hanno ottenuto i referti medici dall'ospedale egiziano dopo l'appello di Rosalia Monasperti, la madre del bimbo "Fateci tornare a casa". Il volo sanitario, un Leaerjet 45 messo a disposizione dalla compagnia di assicurazioni dei genitori, è partito alle 10.30 da Sharm el Sheikh. Ad attendere la coppia, c'è un'ambulanza che li porterà al Policlinico, le condizioni di salute di Antonio Mirabile infatti sono ancora gravi e l'uomo verrà ricoverato. Il sindaco Roberto Lagalla andrà in ospedale nel pomeriggio per una visita privata

Video pubblicato sulla pagina Facebook dell'onorevole Giorgia Meloni

La magistratura egiziana ha aperto un'inchiesta per cercare di capire cosa abbia ucciso il piccolo in sole 36 ore. Si suppone che il tutto dipenda da qualcosa che hanno bevuto o mangiato. Il sospetto maggiore è il botulino ma da parte delle autorità egiziane non trapela nessuna notizia. All'interno del resort in cui la famiglia palermitana alloggiava nessun altro ospite ha avvertito malori e, secondo quanto raccontato dalla donna, loro avrebbero sempre mangiato e bevuto solo lì. Reastano ancoraa molte le questioni da chiarire.

Sul corpo di Andrea è già stata eseguita l'autopsia in Egitto, senza l'autorizzazione dei genitori, ma ci vorranno uno o due mesi prima che si conoscano i risultati. Molto probabile che la famiglia cerchi di fare altri esami appena la salma sarà portata in Italia.