Birra Ichnusa e "rischio fluoruri in acqua". La malattia che colpisce i denti

Birra Ichnusa, il film "Chemical Bros" fa esplodere il caso

La celebre birra Ichnusa, simbolo della Sardegna, è finita nel mirino per il "rischio di fluoruri nell'acqua". Una sostanza potenzialmente pericolosa. Se ingerito in massicce quantità, il fluoro e i suoi derivati arrivano a causare patologie come la fluorosi, che colpisce principalmente denti e ossa. Una malattia - si legge sul Fatto Quotidiano - che i pastori dell’area industriale di Macchiareddu, conoscono bene. Ogni anno, da tempo, perdono un centinaio di pecore dei loro greggi per la fluorite, perché "gli animali brucano erba coperta di polvere e bevono acqua contaminata", dicono i pastori: un inquinamento provato nel 2019 dalla magistratura di Cagliari. I pastori della zona da sempre puntano il dito contro gli impianti della Fluorsid di Assemini, la più grande azienda produttrice di fluoroderivati inorganici al mondo.

A guidare la Fluorsid, da due generazioni, - prosegue il Fatto - la nobile famiglia dei conti Giulini. Oggi al timone c’è Tommaso, proprietario anche del Cagliari Calcio. L’ipotesi è che l’acqua usata nella fase di produzione della birra Ichnusa potrebbe essere contaminata, per l’inquinamento del vicino lago di Assemini. A percorrere la storia e a denunciare l’inquinamento della Fluorsid, è Chemical Bros., documentario del regista Massimiliano Mazzotta. “Abbiamo preso alcune lattine e bottiglie di birra Ichnusa di una stessa partita da un supermercato e le abbiamo fatte analizzare da diversi laboratori – spiega il regista –.Volevamo capire la percentuale di fluoruri presenti, il cui limite di legge è di 1,5 mg/l. Su sei test effettuati, cinque avevano valori degli inquinanti molto più alti: da 3,5 mg/l fino a 27,7 mg/l". Il caso è esploso.