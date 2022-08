Blitz anti spaccio: presi minori, madri di bimbi piccoli e 4 percettori di RdC

Blitz contro lo spaccio di droga: guarda il video dell'operazione



I Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito misure cautelari a carico di 18 presunti spacciatori: tra questi c’erano dei minorenni, utilizzati per le consegne materiali delle dosi di droga, nonché quattro percettori del Reddito di Cittadinanza, ovviamente segnalati all’INPS perché non più aventi diritto dell’aiuto statale.

L’indagine era iniziata nel 2018 a seguito del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un uomo, risultato poi essere un acquirente di stupefacenti, avvenuto all'interno del rione popolare "Poverelli", del centro storico di Torre Annunziata.

Anche grazie a intercettazioni e pedinamenti, è emersa la tattica dei presunti spacciatori, che erano soliti avvalersi di un linguaggio criptico per trattare le cessioni di sostanza stupefacente, utilizzando espressioni convenzionali quali "ambasciata, caffe, coso, biscotto", nonché ricevere gli acquirenti abituali all'interno di appartamenti protetti da sistemi di videosorveglianza installati abusivamente.

Le indagini hanno portato all’applicazione di misure cautelari per un totale di 60 capi di imputazione, dei quali 58 concernenti la droga. Per 16 degli indagati, 5 dei quali già detenuti in carcere per altra causa, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per 2 indagate è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Napoli, in quanto madri di prole in tenera età.