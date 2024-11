Boccia: "Con Sangiuliano neanche un bacio". Ora lei cambia versione ma le chat complicano ulteriormente le cose

Sangiuliano-Boccia, le nuove chat su politici e sindaci. Lei intanto cambia strategia

Sul caso Sangiuliano-Boccia spuntano nuovi dettagli. La mancata consulente al ministero della Cultura adesso sembra aver cambiato versione. Se all'inizio faceva intendere che con Sangiuliano ci sarebbe stata una relazione anche intima con tanto di messaggi relativi a una presunta gravidanza, ora Boccia nega qualsiasi legame affettivo con l'ex ministro. Parlando con il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, - in base a quanto risulta a La Repubblica - Boccia è un fiume in piena. Prima gli dice: "Guarda, non c’è stato neanche un bacio tra me e il ministro". Non solo la donna nega l’esistenza di una relazione, anzi si sente vittima di una indebita violazione della sua privacy. Poi, a proposito dell’esclusiva di Oggi: "In nessuna foto ci baciamo, ci abbracciamo, io ho dei fogli in mano del lavoro, lui va avanti e io vado dietro come si fa sempre con i ministri".

"Non avevo avuto quello che volevo e quindi l’ho sputtanato". È il passaggio più rilevante dell’audio di Maria Rosaria Boccia, diffuso da Le Iene in prima serata su Italia1. Tra gli altri elementi contenuti nel servizio di Alessandro Sortino, - prosegue La Repubblica - che prende il via da nuovi selfie del ministro sanguinante in un bagno di un albergo a Sanremo, una chat in cui l’imprenditrice di Pompei chiede a Sangiuliano di aver accesso da remoto al suo cellulare. Con il conseguente no di Sangiuliano, "perché non ci sono solo whatsapp privati ma anche istituzionali. Tipo chat di ministri, per le quali si impone riservatezza. Sindaci, presidenti di regione etc.». Non sono cose che puoi leggere".