Fico Eataly World, una nuova identità. Al via i lavori voluti dal ceo Cigarini

In maniera sempre più chiara inizia a delinearsi l’identità di Fico Eataly World, parco tematico di food a Bologna. Sono infatti in corso i lavori voluti dal nuovo ceo Stefano Cigarini. Le idee di Cigarini sono finanziata dal fondo Pai gestito da Prelios sgr e vogliono donare nuova luce al sogno primordiale di Oscar Farinetti.

L’investimento complessivo, come riportato da Pambianco, ammonta a 5 milioni di euro per realizzare sette aree a tema su una superfice di 100 mila metri quadri.

Secondo il sito “l’ingresso di Cigarini ha determinato lo spostamento dell’ex ceo Tiziana Primori alla presidenza, mentre in cda entrano Stefano Dall’Ara per Coop Alleanza 3.0 e Nicola Farinetti per Eataly”.

Il parco sarà sempre più orientato sempre più all’intrattenimento: sembra essere confermata la presenza del Luna Farm. Sebbene il filo conduttore rimarrà sempre il cibo:” “Sarà un parco tematico che stimola i 5 sensi e coniuga passione per il cibo e divertimento” racconta Cigarini a Pambianconews. L’obiettivo è aprire per Pasqua.

Con ogni probabilità verrà riconfermato il bilancio in negativo per la società. Per Pambianconews, si prospetta una perdita di tre milioni che dovrebbe essere coperta da un nuovo aumento di capitale