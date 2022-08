Bologna, donna di 56anni massacrata a colpi di mazza. Fermato l'aggressore

Bologna, una donna di 56 anni è stata uccisa a colpi di mazza e altri oggetti contundenti. Fermato l'aggressore

Ieri sera, 23 agosto, nella periferia di Bologna, in via dell'Arcoveggio, una donna di 56 anni è stata uccisa colpita con una mazza e altri oggetti contundenti. Si tratta di un femminicidio: un uomo che da tempo la importunava, è stato preso in consegna dalla polizia. Era già stato denunciato dalla vittima e aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice.

L'uomo era stato già denunciato dalla vittima

Il femminicida, 25 anni, la aspettava sotto casa dalle 19. Alle 21, quando la donna è arrivata, l'ha aggredita e colpita senza pietà anche sul capo. A dare l'allarme è stato un residente nella stessa palazzina, che ha sentito le urla disperate della donna. La polizia è arrivata che l'aggressore era ancora lì: è stato subito fermato. La donna, agonizzante, è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza.

Una vicina di casa ha raccontato agli inquirenti: "Sandra mi aveva detto: se suona quel ragazzo, per favore non gli apra - racconta una vicina di casa. Quando ieri sera l'ho visto qui sotto casa, sono entrata e ho chiuso la porta perché non entrasse. Ultimamente era diventato molto insistente".