Bologna, precipita dal terzo piano di un palazzo: muore una bambina di soli 4 anni

Bologna, una bambina di 4 anni è morta precipitando dal terzo piano dell'appartamento in cui viveva. Un tragico incidente: la polizia non ha dubbi

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 19 agosto, una bambina di 4 anni è caduta dal terzo piano del palazzo in cui abitava a Bologna. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: la piccola è deceduta ore dopo all’ospedale del capoluogo emiliano. Sul posto è arrivata anche la polizia. Nell’appartamento, situato in un condominio in via della Campagna in zona San Donato, erano presenti anche la madre (di origine pakistana) e la sorellina di pochi mesi nel momento della tragedia. Le indagini sono state avviate anche se non sembrano esserci molti dubbi: sembra essere stato un tragico incidente.

È stata la madre a lanciare l’allarme: si stava prendendo cura della figlia più piccola quando si è accorta che la più grande era caduta dal terzo piano. Anche i vicini, dopo aver visto il corpo della piccola a terra, hanno chiamato i soccorsi. Una volta arrivati, la bimba di 4 anni è stata rianimata e trasportata con codice rosso al nosocomio di Bologna. Qui, però, è morta poche ore dopo.