Bolzano, da chirurgo pediatra a parroco: Padre Ulrich Kössler lascia i voti

Padre Ulrich Kössler, dopo la professione medica, lascia anche l'abito talare

Gli studi in medicina, la dedizione nel curare per anni i bambini e poi la vocazione religiosa, condivisa con queste parole: “Prima ho curato i corpi, ora le anime. Sono comunque sempre in contatto con le persone”. Con queste parole il medico chirurgo pediatrico Ulrich Kössler aveva annunciato all’Ansa la decisione di voler prendere i voti nel 2018.

Ora il parroco di Sant’Agostino di Gries, in provincia di Bolzano, comunica un nuovo "ripensamento" alla comunità religiosa di cui è stato una fedele guida spirituale per ben cinque anni. Kössler nel 2010 aveva detto addio all’esercizio della professione medica: “Dopo nove mesi di riflessioni, come una gravidanza, ho preso la decisione e sono entrato nei benedettini”. Ora il sacerdote 48enne ha deciso di prendere un'altra strada e ha comunicato ai fedeli la decisione di spogliarsi degli abiti talari, con effetto immediato. La notizia – comunicata sabato sera durante l’omelìa - ha lasciato attonita la comunità del Bolzanese.