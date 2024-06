Bolzano, esplosione in fabbrica: morto uno dei sei operai più gravi

È morto uno dei sei operai che venerdì erano rimasti coinvolti in un'esplosione nella fabbrica della Aluminium a Bolzano. La vittima era ricoverata al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Verona, dove resta in gravi condizioni un altro operaio. Sono fuori pericolo invece i due lavoratori ricoverati a Bolzano.

"La morte di uno degli operai, gravemente ustionati a seguito di uno scoppio avvenuto allo stabilimento Aluminium di Bolzano qualche giorno fa, impone a ciascuno di noi di alzare la soglia dell'impegno sul fronte della prevenzione", ha dichiarato Alessandro Urzì, coordinatore regionale del Trentino Alto Adige di Fd. "Lavorare è sempre pericoloso, soprattutto in realtà sensibili come quelle industriali, e le cause possono essere tantissime. Lo valuteranno le indagini. Per questo dobbiamo avere un occhio sempre più attento verso coloro che sono esposti a questi pericoli. Perché la morte di ciascuno di essi o le ferite permanenti o le ustioni sul loro corpo sono il segno tangibile del sacrificio del lavoro al servizio del benessere collettivo della società. Ora un pensiero alla vittima ed un incoraggiamento ai feriti. È il momento solo del cordoglio", ha concluso Urzì.