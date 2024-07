Bolzano, i carabinieri usano il taser: accusa un malore e muore un uomo

Bolzano, la Procura ha disposto l'autopsia

Un uomo è morto la notte scorsa dopo aver accusato un malore a seguito dell’intervento dei carabinieri che, per calmarlo dopo una lite con i militari, hanno utilizzato il taser. Il fatto è accaduto a Colle Isarco in Alto Adige e a intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Vipiteno. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta al fine di accertare le cause del decesso.

Una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vipiteno era intervenuta nell’abitazione privata di un uomo che aveva chiamato il numero di emergenza ‘112’ e, in stato di agitazione, segnalava la presenza di persone non meglio precisate fuori dalla sua stanza. Quando i militari, assieme al personale sanitario, hanno tentato di entrare nell’appartamento, l’uomo, in evidente stato confusionale (secondo l’Arma, presumibilmente per l’uso di alcool e stupefacenti), si è rifiutato di aprire urlando frasi sconnesse e lanciando il mobilio e poi si è lanciato dalla finestra da circa due metri e mezzo d’altezza.Nonostante la violenta caduta, l’uomo si è rialzato e per poi scagliarsi, inveendo, contro i militari nel tentativo di aggredirli. I carabinieri, a quel punto, hanno estratto il ‘taser’ in dotazione.

L’uomo, residente non in Alto Adige e con precedenti specifici, continuava a opporre resistenza fino a quando non è stato immobilizzato. I sanitari hanno, quindi, proceduto alle cure, ma poi l’uomo ha accusato un malore costringendo il medico d’urgenza, già presente sul posto, a effettuare le manovre di rianimazione che, però, non hanno evitato l'arresto cardiocircolatorio. Dopo circa due ore, è avvenuto il decesso.Durante la perquisizione della stanza i militari hanno trovato alcune dosi di droga, probabilmente cocaina, e alcolici. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.