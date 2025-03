Bolzano, una madre minaccia di lanciarsi con i figli nell'Adige. Spunta il poliziotto eroe

Bolzano, tragedia sfiorata: un poliziotto salva tre vite

Un poliziotto eroe ha evitato una terribile tragedia a Bolzano, una donna minacciava infatti di buttarsi con i propri figli nell'Adige. L'intervento dell'agente, che era fuori servizio e si trovava lì per caso, ha evitato il peggio. Ma si sono vissuti momenti drammatici. Poco prima di quel gesto infatti la madre della donna che minacciava di buttarsi nel fiume con i figli aveva chiamato il 112, preoccupata, in quanto non riusciva più a mettersi in contatto con la figlia e la giovane aveva manifestato l'intento di "scomparire" e, in preda a un forte stato di agitazione, si era allontanata dalla propria abitazione con i bambini. Il poliziotto ha notato la scena e capito cosa stava per succedere, la ragazza era in forte stato di agitazione, in compagnia dei due bambini seduti in un passeggino.

A quel punto l'agente, allarmato dalla scena, senza sapere delle ricerche in corso si è messo immediatamente in contatto con la Centrale operativa della Questura, venendo in tal modo a sapere quanto stava accadendo. Nell'attesa dell'arrivo di una volante, l'agente si è avvicinato alla giovane madre, cercando di rassicurarla con frasi di conforto. Con l'ausilio dei colleghi, giunti nel frattempo sul posto, gli agenti sono riusciti a calmare la donna e a convincerla a desistere, per poi metterla in salvo. La donna è stata accompagnata all'ospedale "San Maurizio", mentre i piccoli sono stati affidati alle cure della nonna.