Bonus vacanze, come prendere i 500 euro per le ferie// IL TUTORIAL

BONUS VACANZE: IL MIBACT DIVULGA TUTTE LE INFO

"Sono online sul sito dell'Agenzia delle Entrate le informazioni per ottenere e spendere il Bonus vacanze, la misura del Dl Rilancio per promuovere e favorire il viaggio in Italia per un'estate italiana". Questo l'annuncio su Twitter del ministero dei Beni culturali e del Turismo guidato dal ministro Dario Franceschini.

BONUS VACANZE, COSA SCRIVE IL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I bonus per casa, energia e vacanze – Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

BONUS VACANZE, L'INIZIATIVA PREVISTA DAL DL RILANCIO

Offre un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.Il "Bonus Vacanze" sarà erogato e spendibile in forma digitale. Al momento della registrazione dovrai autenticarti con la tua IDENTITÀ DIGITALE SPID e ti verrà richiesto l'ISEE. Potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, ma intanto guadagna tempo: richiedi già da ora SPID​ e calcola il tuo ISEE​ precompilato.

CHI HA DIRITTO AL BONUS VACANZE?

Potranno ottenere il “Bonus Vacanze” i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro.L’importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:

500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone

300 euro per quelli composti da 2 persone

150 euro per quelli composti da 1 persona

Come si calcola l’ISEE? Per il calcolo del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dovrai presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.Puoi fare tutto da casa, online e gratuitamente, grazie alla DSU precompilata che contiene dati autodichiarati dall’utente e dati precompilati già forniti da Agenzia delle Entrate e INPS.>> Scopri come ottenere la DSU precompilata per il calcolo dell’ISEE >> Serve aiuto? Contatta il call center INPS

COME OTTENERE IL BONUS VACANZE?

Nelle prossime settimane, forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per acquisire e spendere in sicurezza il tuo “Bonus Vacanze”. Oltre al calcolo dell’ISEE avrai bisogno della tua IDENTITÀ DIGITALE SPID.SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale: un nome utente abbinato a una password, che ti permette di accedere in sicurezza a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale. Puoi richiedere SPID da casa, comodamente online, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale abilitati (Identity Provider) in base alle tue preferenze.>> Non hai SPID? Clicca qui per richiederlo>> Serve aiuto? Contatta il call center del tuo Identity Provider

COME SI POTRÀ SPENDERE IL BONUS VACANZE?

Il “Bonus Vacanze” potrà essere richiesto e speso dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020: potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che ha richiesto il bonus; potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast; sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).

Sei un cittadino?

Il “Bonus Vacanze” sarà digitale (presto forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per ottenerlo).Non dovrai stampare nulla, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone e ti basterà mostrarlo all’albergatore, quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.Sei una struttura turistica ricettiva?Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa! Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Aree tematiche, sono riportate le informazioni sul "Bonus Vacanze" e presto sarà pubblicata la Guida d'uso.

Dal sito del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo