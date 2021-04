Boss di mafia incastrato dal pranzo di Pasqua.Era a tavola con tutti i parenti

Il lockdown di Pasqua si rivela fatale per un boss di mafia a Palermo. La voglia di rivedere la famiglia lo aveva fatto rientrare dal Brasile, dove era latitante e viveva. Giuseppe Calvaruso è stato incastrato così, i carabinieri hanno seguito i suoi spostamenti e lo hanno arrestato, mentre era comodamente seduto a tavola con i parenti a festeggiare la Pasqua. Per i carabinieri, Calvaruso sarebbe diventato il reggente del "mandamento" mafioso di Pagliarelli dopo l'arresto del boss Settimo Mineo, finito in cella due anni fa.

Con lui sono finiti in manette Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Il provvedimento è stato emesso dai pm Federica La Chioma e Dario Scaletta, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.