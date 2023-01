Brescia, donna uccide il marito a coltellate davanti al figlio 15enne

Uccide il marito a coltellate a Brescia: arrestata

Ha ucciso il marito con alcune coltellate alla gola davanti al figlio quindicenne. L’omicidio è avvenuto nella serata di sabato a Nuvolento, in provincia di Brescia. La donna, Raffaella Ragnoli, è stata arrestata dai Carabinieri in accordo con il pm di turno della procura di Brescia. È stato il figlio della coppia a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Da una prima ricostruzione marito e moglie hanno litigato in casa. La discussione è degenerata quando la cinquantaseienne ha colpito l’uomo Romano Fagoni, 59 anni.