Briatore: "Sono qui per una prostatite. Positivo al Covid? Può darsi..."

Flavio Briatore dall'ospedale San Raffaele in cui è ricoverato dall'altra sera tranquillizza sulle sue condizioni di salute e non smentisce l'ipotesi di una sua positività al Coronavirus. "Ho solo una prostatite forte, - spiega al Corriere della Sera dall'ospedale - domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna. Ho solo un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto".

Briatore poi interrompe la telefonata con la giornalista del Corriere. "Sono entrati due dottori e uno è grande e grosso". Riaggancia. Riemerge con un WhatsApp un’ora dopo. Scrive che è sotto flebo: non può più parlare. Alla domanda se abbia l’esito del tampone, risponde solo che sta bene. Nel pomeriggio, un comunicato di Billionaire Life aveva parlato di "leggera febbre e sintomi di spossatezza", precisando che le condizioni dell’imprenditore erano "stabili e buone". Non era bastato, però, a fermare l’ondata di notizie che lo davano grave per Covid-19 e gli attacchi sui social.