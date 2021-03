Bridge, riconfermato Ferlazzo Natoli alla guida della Federazione italiana

La Federazione Italia Gioco Bridge riconferma alla presidenza Francesco Ferlazzo Natoli, già alla guida dell'organismo dal 2017.

Un successo confermato durante l’assemblea nazionale ordinaria e lettiva riunita a Roma lo scorso sabato con 252 voti battendo con un notevole distacco l’altro candidato Alberto Giovanni Gerli.

“Sono veramente contento di questo risultato e della mia riconferma. In questi quattro anni la Federazione ha posto particolare attenzione alla comunicazione verso il mondo del Bridge, attenzione che ha portato a innovare e riorganizzare completamente i canali di comunicazione verso i bridgisti e gli affiliati. Promozione e insegnamento sono gli obiettivi principali per il prossimo quadriennio perché acquisire nuovi praticanti e appassionati è fondamentale per la Federazione”, ha dichiarato Ferlazzo Natoli.

Un occhio di riguardo ci sarà per il bridge online, in attesa di tornar a disputare tornei in presenza. Inoltre la FIGB rinnoverà la sua vicinanza alle associazioni e agli iscritti, così come implementerà la formazione degli istruttori.

“Proseguiamo con formazione e aggiornamento e con il bridge online in attesa di tornare a giocare in presenza, un’opportunità da cavalcare per il divertimento, con il sostegno dell’attività di istruttori e arbitri”, ha ountualizzato Ferlazzo Natoli. “In questi quattro anni abbiamo veramente rivoltato la Federazione e proseguiremo su questa strada per riversare tutto sulla promozione e il rilancio del bridge, continuando con il nostro grande impegno nelle scuole. Ringrazio il Consiglio che mi ha rinnovato la fiducia per altri quattro anni è sarà mio compito e mio dovere proseguire con impegno al fine di ottenere risultati notevoli”, ha concluso il presidente.