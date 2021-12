Francia, "Brigitte Macron è nata uomo”: la Première dame minaccia denuncia

Francia, "Brigitte Macron nata uomo", la premièr dame minaccia denunce: "Basta fake transfobiche su di me"

Brigitte Macron, première dame da maggio 2017, quando il marito Emmanuel Macron ha assunto l'incarico di presidente della Repubblica francese, ed ex insegnante (ha lasciato la scuola nel 2015 per seguire la carriera politica del marito), ha intenzione di procedere per vie legali contro gli istigatori delle voci circolate su Twitter secondo le quali sarebbe nata uomo.

Nata da una famiglia di cioccolatai, conosciuta per la sua produzione dei macarons d'Amiens, Brigitte è l'ultima dei sei figli, e il suo cognome da nubile è Trogneux. Negli ultimi giorni la consorte di Macron è tornata vittima della rete, come forse non succedeva dall'anno dell'elezioni di Macron alla presindenza, nel 2017, quando l'ironia del web si scatenò su di lei per via della notevole differenza d'età con il marito. I due si differiscono di 24 anni, Brigitte iniziò la relazione quando lui era un suo allievo liceale, ancora 16enne.

Secondo le voci diffuse on line Brigitte sarebbe nata uomo con il nome di Jean-Michel Trogneux. Le Figarò scrive che negli ultimi giorni l'hashtag #JeanMichelTrogneux tra tweet e menzioni sarebbe il più utilizzato nella nazione, e tra i molti retweet ci sarebbero quelli di esponenti dell'estrema destra e di molti leader dei "no vax".

Secondo il quotidiano francese all'origine della "fake news transfobica" sulla première dame sarebbe proprio una giornalista vicina agli ambienti di estrema destra e che non nutrirebbe particolare simpatia per la coppia, Natacha Rey, che ha lanciato l'hashtag incriminato per la prima volta il 7 novembre scorso. “Ho riunito documenti e fotografie e ne ho parlato con numerosi esperti. Sulla base di questi elementi posso affermare che la vera identità della nostra first lady non è Brigitte ma Jean-Michel Trogneux. Un uomo, dunque, non una donna“ sono le parole di Rey.