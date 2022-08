Brindisi, un incidente stradale finito con accoltellamento

Discutevano su un segnale di precedenza, poi uno dei due ha perso la pazienza e ha accoltellato l'altro

Nella serata di ieri, martedì 30 agosto 2022, al rione Casale, due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Mater domini. Niente di particolarmente grave, finchè i conducenti dei mezzi sono scesi in strada e hanno iniziato a discutere per un mancato rispetto di un segnale di precedenza. I toni della lite sono saliti fino a quando uno dei due ha estratto un coltello e ferito l’altro. La vittima è finita in ospedale con una ferita da arma da taglio al braccio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.