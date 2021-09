Britney Spears libera, il padre non è più il suo tutore legale

Britney Spears libera, il padre Jamie non è più il tutore legale. La giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Penny, ha sospeso l'accordo

L'accordo legale, di cui scrive la Ccn, aveva dato all'uomo il controllo sulla vita e sul patrimonio dell'artista dopo una lunga battaglia legale. Il 69enne, Jamie Spears, era stato nominato tutore della figlia nel 2008, per via delle preoccupazioni sulla salute mentale della popstar. L'uomo aveva chiesto di porre fine alla tutela dopo che Britney aveva definito un "abuso" questa misura nei suoi confronti. Fan di tutto il mondo l'hanno sostenuta attraverso la campagna #FreeBritney per anni. Al posto del padre è stato nominato tutore in via temporanea il commercialista John Zabel.

