Brumotti, pistola puntata in bocca a Los Angeles: "Erano 4 ragazzi di colore"

Brumotti, rapina in pieno giorno. "Risveglio drammatico"

Vittorio Brumotti purtroppo è abituato alle aggressioni. L'inviato di Striscia la Notizia, infatti, a causa dei suoi servizi televisivi di denuncia sulla delinquenza, viene spesso preso di mira. Questa volta però il biker era lontano dall'Italia e quanto gli è successo ha dell'incredibile. Brumotti - si legge sul Corriere della Sera - si trovava a Los Angeles con la fidanzata Annachiara Zoppas e due loro amici, quando è stato rapinato. E' successo sabato in pieno giorno. "Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile", racconta il popolare personaggio televisivo.

"Stavo girando - prosegue Brumotti - dei video con la bici sulla via principale della costa quando ho notato due ragazzi che si stavano picchiando. Decido di allontanarmi, ma poco dopo mi accorgo che quattro ragazzi di colore sui 20 anni mi seguono in bici» ha aggiunto. «In un attimo mi puntano la pistola, mi riempiono di calci e pugni e mi levano zaino e orologio. Sono abituato alle aggressioni, ma questo è il record di violenza che abbia mai subito".