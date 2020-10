Bugiardi per caso? Come nascono e si diffondono le fake news

La disinformazione e le notizie false (fake news), ovvero le informazioni manipolate per ingannare le persone che si diffondono in rete in modo estremamente veloce, sono un fenomeno sempre più evidente e allarmante a livello globale. Sono sempre esistite? Le vittime sono solo ignoranti? Diventiamo tutti bugiardi e untori per caso? Si può restare immuni?

Il format di racconto QuandoloSAIdire ideato e prodotto da Ninfa Monetti e Andrea Gnesutta, raccoglie l’allarme sollevato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli Organismi preposti alla vigilanza delle informazioni e cerca di guardare il problema partendo dalla comprensione dei meccanismi neurologici con cui gli esseri umani formulano opinioni, ragionamenti e conclusioni .

Ad aiutarci è Claudio Belotti, Executive Coach e Master Trainer, il primo italiano al mondo ad aver ricevuto direttamente da Richard Bandler (uno dei padri della Programmazione Neuro linguistica) il titolo di "Master Trainer for Business”. Pioniere del Coaching in Italia ha avuto da oltre 25 anni il privilegio di lavorare con migliaia di persone in 4 continenti diversi e affiancare top manager, imprenditori e eccellenze del mondo sportivo.

Ricordiamo tra tutte il gruppo Armani, Bulgari, BMW, Google, Riva Yacht, Olimpia Basket Milano, Federazione Italiana Pallavolo, Aspire Academy (Qatar) e il settore giovanile dell’Inter FC.