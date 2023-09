Al via la stagione della caccia, ma l'Italia rischia la condanna in Ue

Caccia, riparte la stagione 2023-24 con le prime preaperture. Il via in Toscana

A partire da domani, 2 settembre, prenderanno avvio le giornate di preapertura della nuova stagione venatoria, come previsto dall’articolo 18, comma 2, della legge 157/92 e attivate da 18 regioni italiane. Il giorno dopo l'uccisione dell'orsa Amarena in Abruzzo, l'allerta delle associazioni ambientaliste è sempre più alta. Lipu, per esempio, ha denunciato così: "Da sabato 2 settembre i cacciatori italiani tornano in azione in molte parti d’Italia, soprattutto su tortora selvatica, quaglia e colombaccio. Mentre i calendari per la stagione 2023/24 predisposti dalle regioni aggravano il quadro e avvicinano la procedura di infrazione europea".

Così come in attesa dell’apertura generale della stagione venatoria 2023-2024, fissata per domenica 17 settembre, già a partire da domani, sabato 2 settembre, i cacciatori possono massacrare per “divertimento” alcune specie di avifauna, tra l’altro ancora nella fase della dipendenza dei piccoli dai genitori.

"Le pre-aperture sono solo un ulteriore “regalo” ai cacciatori elargito da lobby politiche sempre in cerca di consensi, mettendo in pericolo il già precario stato di conservazione di moltissime specie, che – spiega Enpa – sono in ulteriore sofferenza dopo un’estate caratterizzata da eventi climatici estremi che hanno causato la morte di milioni di animali selvatici".

Secondo quanto sostengono gli animalisti, ora gli amministratori pubblici sono venuti meno all’obbligo prioritario di tutela della fauna, patrimonio indisponibile dello Stato e bene costituzionalmente protetto (articolo 9 recentemente novellato), svendendola per racimolare qualche voto, anche a costo di mettersi contro l’Europa.

