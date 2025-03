Marito e moglie morti da mesi in casa, tre giovani li scoprono ormai mummificati

Cadaveri mummificati nella villetta del Veronese: li scoprono casualmente tre giovani

Marito e moglie, trovati morti come Gene Hackman e la moglie. E' accaduto al confine del Comune di Verona dove due anziani, Marco Steffenoni e Maria Tereza Nizzola, rispettivamente di 75 e 76 anni, sono stati trovati morti nella loro villetta.

Gioco da ragazzi: entrare in strutture abbandonate

La scoperta è stata casuale e ad opera di tre ragazzi del luogo che per passione si avventurano in strutture abbandonate. Quando sono entrati nella villetta, dove il giardino era in evidente stato di abbandono da mesi, la macabra scoperta: due corpi praticamente mummificati.

Chi erano Marco Steffenoni e Maria Tereza Nizzola

Senza figli e senza amicizie e frequentazioni, la coppia viveva in isolamento ed è il motivo per cui nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Il corpo della donna era davanti al camino, quello dell'uomo, un dentista che in passato aveva uno studio nel centro di Verona, era rivolto verso la finestra.

Il primo esame dei cadaveri fa propendere per un'intossicazione letale dal monossido di carbonio, ma la certezza si avrà dagli esiti dell'esame autoptico.