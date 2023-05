Cagliari, tragedia sfiorata per albero di ficus caduto in pieno centro

Cagliari, albero di ficus cade in pieno centro: nessun ferito ma tante polemiche

Tragedia sfiorata a Cagliari. Un albero di ficus secolare è crollato nel pieno centro del capoluogo sardo ed è finito su un'edicola, precipitando sul marciapiede e danneggiando anche due auto in sosta. Erano le 5.30 dello scorso lunedì, 16 maggio, quando la grande pianta ha ceduto all'angolo tra via Roma e via Regina Margherita.

Nessuna persona è stata fortunatamente coinvolta, ma la caduta ha causato enormi danni alla struttura stessa della pianta. Quel che resta del gigantesco ficus sarà infatti potato e alleggerito, in modo che l'albero sia messo in sicurezza. Non sono ancora note le cause della caduta: gli esperti comunali dovranno infatti stabilire se il ficus fosse malato o se, invece, a causarne la caduta siano stati dei lavori in corso nel cantiere adiacente.

"Durante le periodiche lavorazioni (l'ultima datata ottobre 2022), l'alberatura, non inserita nel registro degli alberi monumentali, non aveva mostrato segni di cedimento e non rilevava all'esterno alcun tipo di sofferenza", evidenzia il Comune in una nota. "Dai primi rilievi in loco dei tecnici comunali, si ipotizza che la causa del cedimento sia da attribuire a parassiti microbici specializzati nell'attacco del legno". Intanto, "l'Amministrazione comunale sta lavorando per garantire la piena sicurezza della frequentatissima area", assicura il vicesindaco e assessore del Verde pubblico Giorgio Angius, "e al contempo salvaguardare la storica alberatura".