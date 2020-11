Calabria, Tallini dopo l'arresto annuncia le sue dimissioni

Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria arrestato dai Carabinieri

per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, annuncia le dimissioni dalla carica. Il suo legale, l'avvocato Vincenzo Ioppoli, comunica di essere stato delegato dal proprio assistito "a rassegnareformalmente le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglioregionale, non potendo una cosi' alta carica istituzionale risultare appannata dall'indagine in corso. Il consigliere Tallini intende, altresi', dimettersi da Vice-coordinatore regionale e coordinatore provinciale del Movimento Politico Forza Italia". Ioppoli, inoltre, fa presente che il suo assistito, "per rispetto della funzione del Giudice per le Indagini Preliminari che procedera' nei prossimi giorni al suo interrogatorio di garanzia, ritiene di non dover rilasciare o anticipare alcuna dichiarazione ne' i contenuti degli argomenti difensivi che riferira' puntualmente al Giudice nella sede prevista".