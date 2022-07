Un calciatore arrestato per stupro a Londra. La Premier League sotto shock

Premier League nel caos «Il calciatore dovrebbe giocare ai Mondiali in Qatar»

Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l'accusa di stupro.

Il calciatore , del quale non viene reso noto il nome, si avvia verso i 30anni ed è in procinto di partecipare ai Mondiali in Qatar di novembre.

È stato arrestato a Londra, nella zona nord della capitale britannica. Secondo gli inquirenti avrebbe commesso violenza sessuale. A riportare la notizia è il tabloid Sun, senza però svelare l'identità del giocatore per motivi legali.

Secondo quanto riportato dal tabloid Sun il giocatore è stato prelevato dagli agenti questa mattina in un indirizzo a Barnet, a nord di Londra . Gli inquirenti lo hanno trattenuto per interrogarlo. Attualmente è in custodia a seguito di un'accusa di stupro da parte di una giovane donna. L'episodio risalirebbe a giugno scorso.

La polizia ha confermato il fermo.