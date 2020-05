Camera, il leghista Pagano: "Silvia Romano neo-terrorista": tante le proteste

Il deputato della Lega Alessandro Pagano definisce Silvia Romano "la neo-terrorista", in Aula scoppia la bagarre. Ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, su Pagano è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini: "Il problema non è Silvia Romano - scrive su Facebook - una ragazza mandata allo sbaraglio, usata dai terroristi per ottenere soldi e armi, esibita velata alle telecamere di tutto il mondo da un governo incapace di gestire l'emergenza, prima sanitaria, oggi economica e sociale. Lasciamo stare Silvia, cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l'Italia, per il mondo, per la Libertà: l'Islam fanatico, integralista, violento, assassino". Mentre la mamma di Silvia Romano, Francesca Fumagalli, taglia corto: "Non ho sentito e non mi interessa. Non amo la politica, non la seguo" risponde a chi le chiede se intende querelare Pagano.

Le proteste delle opposizioni. Sensi (Pd): "Un vomito"

Tante le proteste, come quelle di Emanuele Fiano (Pd), che ha preso la parola dopo Pagano definendo "inaccettabili" le sue parole perché ha utilizzato l'Aula per "diffamare e calunniare una persona in termini di codice penale, una persona che è stata 18 mesi prigioniera dei terroristi". Carfagna ha a sua volta ribadito di aver già ripreso Pagano e che le sue parole sono "inaccettabili". "Evidentemente - ha concluso - l'onorevole Pagano se ne assume la responsabilità". Con un tweet un altro esponente del Pd, il deputato Filippo Sensi, ha poi commentato su Twitter le parole di Pagano definendole: "Il vomito". La deputata dem Laura Boldrini ha reclama l'intervento del presidente della Camera Roberto Fico e gli ha indirizzato una lettera, chiedendogli "quali iniziative intenda assumere nei confronti dell’onorevole Pagano per le sue accuse gravi e manifestamente infondate nei confronti della cittadina Silvia Romano. "Con quelli della Lega servirebbero delle mascherine speciali: tecnologicamente dotate di un meccanismo tale che quando dici una cazzata ti blocca", ha aggiunto sempre su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.