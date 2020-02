Camera, impossibile assegnare il seggio. Si sono bagnate le schede elettorali

Incredibile vicenda al Tribunale di Tivoli, il collegio uninominale di Guidonia nel Lazio deve assegnare un seggio alla Camera, ma non si può fare, le schede elettorali si sono bagnate e i voti non si possono più leggere. Il pentastellato Sebastiano Cubeddu e la leghista Barbara Saltamartini restano in sospeso. Il presidente del Tribunale di Tivoli - riporta il Fatto Quotidiano - Stefano Carmine De Michele, ha risposto che non è in grado di trasmettere le schede a Montecitorio, come richiesto, per il riconteggio delle schede.



"Con riferimento alla richiesta in oggetto, dopo aver disposto tutte le necessarie mi duole non poter mettere a disposizione il relativo materiale. Infatti - prosegue - è risultato che le buste qui affluite erano state sì opportunamente ricoverate in un locale chiuso, ma una copiosa perdita di acqua verificatasi nell'aprile 2019 ha reso il relativo materiale cartaceo una poltiglia inconsultabile, eliminato poi per ragioni di sicurezza e igiene". E ora? Intanto la Giunta potrebbe presentare denuncia per l'accaduto al Tribunale di Tivoli perchè vengano accertate le eventuali responsabilità.