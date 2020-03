Coronavirus, il questore della camera, Cirielli, positivo

Il deputato Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) e' risultato positivo al test del Coronavirus Covid-19

Camera: ieri deputato FdI Cirielli era 'in missione' = (AGI) - Roma, 12 mar. - Il deputato Questore FdI della Camera, Edmondo Cirielli, risultato positivo al Covid-19, non ha partecipato ieri alla seduta di Montecitorio. Dai tabulati della votazione, infatti, risultava in missione.

Coronavirus, Ceccanti (Pd): "Ora istituire il diritto parlamentare di emergenza"

"Ora che si è ammalato anche un Questore della Camera, che credo fosse ieri in Aula, c'è ancora chi considera un'eresia la creazione di un diritto parlamentare dell'emergenza, con voto a distanza, una Commissione speciale per i decreti e altre innovazioni?". Su Twitter è il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali alla Camera, Stefano Ceccanti, a ricordare così che "l'ortodossia vera innova".