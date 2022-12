Camion contro scooter: due ragazzi 18enni muoiono nello schianto

Roma, il conducente sottoposto ai test di alcool e droga

Ennesimo incidente stradale che porta via due giovani vite. Questa volta il teatro della tragedia è Roma: due ragazzi, a bordo di una Honda SH, sono morti dopo essersi scontrati, questa mattina alle 6.30, con un camion su Circonvallazione Ostiense. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale. I rilievi sono tuttora in corso. Le vittime sono due 18enni ed erano entrambi sulla Honda SH che si è scontrata con un autocarro Iveco. Uno dei due è morto sul colpo, l'altro, un coetaneo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni, ma è deceduto in ambulanza. Gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il conducente del camion, secondo quanto si apprende, si trova in ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga.