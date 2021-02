Camorra, scarcerato il fratello del boss Zagaria: ricalcolo della pena

Con tre anni d’anticipo Pasquale Zagaria, mente economica del clan dei Casalesi e fratello del capoclan Michele, è tornato in libertà. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario degli avvocati, Andrea Imperato, Angelo Raucci e Sergio Cola, e ha ricalcolato la pena rispetto a quanto stabilito inizialmente in 19 anni di reclusione rispetto ai 22 del verdetto originario. Parte dei quali, secondo la difesa, risultavano essere stata già scontati a ottobre 2020. Da qui, il ritorno in libertà. Durante la pandemia, come per altri boss, ottenne i domiciliari in virtù una circolare del Dap che sollevò polemiche; un mese dopo, il fratello del boss tornò in carcere in regime del 41 bis.