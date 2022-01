Cantante No Vax prende il Covid di proposito e muore: "Soffocata in 10 minuti"

La cantante ceca Hana Horkà non voleva vaccinarsi ma ha preferito contagiarsi di proposito per ottenere il certificato sanitario

Fa discutere la vicenda della cantante folk ceca Hana Horká morta dopo aver contratto volontariamente il Covid-19 per non vaccinarsi. Secondo il figlio, la donna, che non voleva vaccinarsi ma intendeva ottenere il certificato sanitario, si è voluta contagiare ma ha avuto delle complicazioni ed è morta domenica.

Sul suo profilo Facebook appena venerdì scorso aveva scritto di aver contratto il coronavirus ma di pensare a prossimi "viaggi al mare" e "serate a teatro e alla sauna", immaginando, probabilmente di ottenere il certificato dopo la guarigione.

Il figlio Jan Rek in un'intervista a iRozhlas.cz ha dichiarato che la madre "non si sentiva bene, ma era andata a fare una passeggiata", "le faceva male la schiena" ma rientrata a casa domenica e poco dopo essersi coricata "sembra che sia soffocata nel giro di dieci minuti", un "declino molto rapido". Il figlio accusa i No Vax che "grazie alla libertà di parola" diffondono le loro teorie e ora "mia madre non potrà assistere alla mia laurea o al mio matrimonio".