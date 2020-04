Carabinieri Ausiliari in Congedo – “Sentenza Terza Sezione Centrale di Appello”

Ad oggi abbiamo sempre sostenuto che il Nostro servizio fosse “Volontario” , dice Simone Donazio Presidente del Comitato Nazionale Carabinieri Ausiliari in Congedo, abbiamo effettuato in questi mesi molte ricerche e abbiamo scovato una sentenza che attesta per sommi linee quello che abbiamo sempre detto e dimostrato in Audizione in Commissione Difesa nel 2018.

La sentenza è molto particolare ed è stata Pubblicata con numero 193 in data 10-10-2019, non immagina lo stupore da parte mia, visto che per mesi assieme al mio Staff ho cercato delle sentenze e oggi abbiamo un “precedente” lecito come lo chiamo io.

Difatti nelle ragioni della Sentenza si riporta quanto segue:

Preliminarmente va specificato che il rapporto di servizio del Carabiniere Ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court pur se viene considerato sostitutivo del medesimo (unicamente) quanto all’assolvimento dell’obbligo di leva militare. In particolare, detto servizio è caratterizzato dalla volontarietà ed è svolto a domanda, integrando a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione dello Stato, dando perciò luogo al sinallagma contrattuale (prestazione resa dal militare/diritto alla controprestazione stipendiale e relativa tutela contributiva). Pertanto il servizio svolto dal Carabiniere Ausiliario, sostitutivo del servizio di leva, non è ad esso completamente assimilabile, dato lo svolgimento da parte del militare di funzioni proprie dell’Arma dei Carabinieri e del ruolo di appartenenza e il pagamento corrispettivo, quale controprestazione, di una retribuzione stipendiale, caratterizzata dalla tutela contributiva.

E pensare, recita ancora Donazio, che in Commissione Difesa nel 2018 c’era chi si ostinava a ripetere “Leva! Leva! Leva!”, questo fa capire che si c’era la leva ovvio, ma al contempo vi erano come sostenevamo noi forme sostitutive, difatti NOI come i colleghi della P.S. e della G.d.F. eravamo volontari e percepivamo uno stipendio, anche chi al tempo effettuava servizio come VFB era considerato ( se non aveva assolto gli obblighi di leva ) sostitutivo per i mesi dovuti allo stato che erano 10 al tempo, noi ne servivamo 12 di mesi e eravamo equiparati ad un Caporal Maggiore delle Forze Armate, in più come ho dichiarata e lasciato agli atti in Commissione Difesa l’INPS parla chiaro “trattasi di servizio volontario, quindi retribuito”, ora abbiamo già intrapreso delle iniziative in merito a questa sentenza che per noi è un atto fondamentale, tenga presente che c’è un impegno dell’Esecutivo in ballo dove è stato sancito l’inserimento nel S.I.L.D. ( Sistema Informativo Lavoro Difesa ) della figura del Carabiniere Ausiliario, e le dico che questa sentenza è stata già girata per sollecitare l’Esecutivo in merito all’Impegno preso.

E’ stata dura, continua Donazio, ma abbiamo scovato con un lavoro certosino una sentenza a nostro avviso “Storica”, adesso sta allo Stato muoversi di conseguenza, noi abbiamo le nostre ragioni e le porteremo avanti sino alla fine.

Simone Donazio

Presidente del Comitato Nazionale Carabinieri Ausiliari in Congedo

www.carabinieriausiliari.com