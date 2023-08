Carburanti: prezzi medi ancora in salita. La guida di Affari per risparmiare

Carburanti, continua "l’ascesa" dei prezzi medi sulla rete

Ancora in salita i prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Assorbendo gli aumenti decisi in questi giorni dagli operatori, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano infatti in crescita. E un nuovo movimento all’insù sui prezzi raccomandati si riscontra per Tamoil (+1 centesimo sulla benzina e +2 centesimi sul diesel). Come riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, le quotazioni internazionali ieri hanno chiuso in discesa dopo i forti rialzi delle precedenti sedute.

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osserva prezzi del Mimit - aggiornati alle 8 del 2 agosto - il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,927 euro/litro (1,920 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,914 e 1,942 euro/litro (no logo 1,910). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,787 euro/litro (rispetto a 1,776), con le compagnie tra 1,780 e 1,803 euro/litro (no logo 1,769).