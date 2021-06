Carlo Azeglio Ciampi diventa Azelio Ciampi: mega gaffe del Comune di Roma

La targa in memoria di Carlo Azeglio Ciampi, nel Largo a lui intitolato su Lungotevere Aventino alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, non è stata scoperta nel corso della cerimonia poiché, come ha spiegato il cerimoniale capitolino, si è "pesantemente scheggiata" nel corso del montaggio.

La targa verrà ora sostituita. In realtà, la dicitura riportata sulla targa potrebbe essere errata poiché riporta il nome Carlo Azelio Ciampi e non Carlo Azeglio Ciampi. Dunque, il Campidoglio per evitare la brutta figura ha inventato una balla colossale,.