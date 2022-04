Carol Maltesi, dopo l'omicidio diventa di tendenza su Pornhub

Carol Maltesi scala la classifica di Pornhub. In questi giorni oltre 4 milioni di ricerche sul sito per la donna uccisa dal vicino di casa in provincia di Brescia

Che la cronaca nera generi un interesse morboso non è una novità ma quando la vittima lavora nel mondo dell'eros non è raro che si degeneri fino a comportamenti che molti riterrebbero riprovevoli. E' il caso di Carol Maltesi, la 26enne residente a Rescaldina uccisa dal vicino di casa, Davide Fontana, che ha confessato l'omicidio. L'uomo non solo ha ammazzato la ragazza ma per occultarne il cadavere prima lo ha messo nel congelatore e poi gli ha dato fuoco. Nelle scorse ore sono state trovate tracce del delitto nell'appartamento della donna.

Carol Maltesi, da morta è prima sulle tendenze di Pornhub

All'orrore si aggiunge oggi anche un interesse malsano nei confronti della vittima. Carol Maltesi aveva infatti aperto durante il lockdon un profilo Onlyfans, popolare piattaforma di condivisione per contenuti soft per adulti, con il nome d'arte di Charlotte Angie. Successivamente era passata all'industria dell'hard. In questi giorni circa 4 milioni di persone in Italia quotidianamente cercano il suo nome su Pornhub. Charlotte Angie è quindi diventato repentinamente di tendenza sul portale a luci rosse e i suoi video sono tra i più visti.

