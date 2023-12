Casarini, 200mila € per recitare con Checco Zalone. Per il noleggio della nave

Casarini, la collaborazione da 200mila € con Zalone: "Questa teniamola riservata". Le intercettazioni

Luca Casarini e altri cinque membri del suo gruppo sono a processo con l'accusa di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Al centro del procedimento ci sono soprattutto i fondi ricevuti dalla Chiesa, su cui i pm di Ragausa vogliono fare chiarezza. Si parla di un totale superiore ai 2 mln di euro, cifra che avrebbe indotto Papa Francesco ad attivare un'inchiesta interna per valutare eventuali responsabilità all'interno del Vaticano. Ma ora - si legge su La Verità - spuntano anche altre entrate. Quando infatti i vescovi non avevano ancora iniziato a finanziare la nave Mare Jonio, la barca è comunque rimasta a galla grazie ai fondi del cinema. Checco Zalone, infatti, per le riprese del suo film "Tolo Tolo" aveva puntato proprio sulla loro Ong. Alla società Idra social shipping, arrivarono la bellezza di 201.300 € in un mese per l'utilizzo dell'imbarcazione e dell'equipaggio per le riprese del film "Tolo Tolo".

Ci sono tracce di quei versamenti - prosegue La Verità - nell'informativa della Guardia di finanza, il tutto messo agli atti dell'inchiesta. Spunta l'intercettazione del braccio destro di Luca Casarini. L'armatore veneziano Beppe Caccia parla così a una giornalista veneziana e nella conversazione, per gli investigatori, "spicca la preoccupazione di evitare che sia resa pubblica la stessa esistenza di Idra, in modo che rimanga celato alla opinione pubblica il particolare rapporto che questa ha con Mediterranea". Poi svela che la collaborazione era con Checco Zalone per Tolo Tolo: "Ma questa parte teniamola riservata".