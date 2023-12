Casarini-vescovi, spuntano i bonifici. La Chiesa voleva mantenere il segreto

Luca Casarini e l'inchiesta sulla sua Ong. L'ex no global e quelle risposte vaghe sui soldi

Continua a tenere banco la vicenda dell'Ong Mediterranea e i presunti finanziamenti della Chiesa alla nave dell'ex no global Luca Casarini, indagato con altre cinque persone per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". la versione dell'ex Tute Bianche è incompleta e piena di lacune. Lui - si legge su La Verità - parla di manipolazioni e di menzogne mediatiche, facendo riferimento a non meglio precisati mandanti oscuri. Ma sui soldi cincischia, confonde e non precisa. "Nel 2023 da enti ecclesiastici - dice Casarini a Il Corriere della Sera - abbiamo ricevuto 400mila euro, il 23% di tutto quello che abbiamo raccolto nell'anno. Basta consultare i nostri bilanci che sono pubblici. Si vedrà anche il 90% delle donazioni lo spendiamo in missioni".

Quei bonifici, però, - prosegue La Verità - sono assolutamente insoddisfacenti. In quello del 2021, ad esempio, si legge che "219mila euro" sarebbero arrivati, genericamente, da enti ecclesiastici. In quello del 2020 questo tipo di contributi ammontava a 275mila euro. Nel 2020 queste donazioni erano inserite nel calderone delle "liberalità di altri soggetti". Ma la Guardia di Finanza ha scoperto anche uno strano messaggio, scritto da Casarini a monsignore Erio Castelliucci, vescovo di Modena, in cui è scritto un iban: "Si tratta del conto di Giuseppe Caccia, socio di Casarini: "Per non fare inutili giri di bonifici". Poi la precisazione: "Questa è la maniera più rapida per farci arrivare i soldi".