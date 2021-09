Caso Amara, loggia Ungheria: "Nella lista c'erano De Benedetti e Berlusconi"

Caso Amara, loggia Ungheria: "Nella lista De Benedetti e Berlusconi"

Il caso Amara non smette di offrire nuovi retroscena inediti. Dai verbali depositati dei vari interrogatori a cui è stato sottoposto l'ex avvocato dell'Eni in merito alla vicenda della presunta esistenza di una loggia massonica denominata Ungheria, emerge un elenco infinito di persone con ruoli pubblici: da magistrati a generali della guardia di finanza e ci sono anche molti politici. Nelle carte, tra le altre cose, Amara - si legge sul Fatto Quotidiano - parla di una lista di nomi che avrebbe letto di appartanenti alla loggia: "De Benedetti è un nome che ho letto nella lista di Capurso. B.B. è una sigla che era riportata nell'elenco e che secondo Capurso era riferibile a Silvio Berlusconi".

"Ricordo - prosegue Amara e si legge nei verbali riportati dal Fatto - tra gli episodi nei quali un associato è stato obbligato a fare qualcosa che in condizione di libertà forse non avrebbe fatto, quanto mi riferì Alessandro Centonze. All’epoca Tinebra (procuratore a Caltanissetta) voleva che fosse richiesta l’archiviazione di un procedimento a carico di Silvio Berlusconi. Il Sostituto che aveva in carico quel fascicolo era Alessandro Centonze il quale non voleva chiedere l’archiviazione, ma fu costretto a farlo in virtù del vincolo associativo come lui stesso mi disse. La gestione complessiva delle vicende processuali di Silvio Berlusconi a Caltanissetta portò Tinebra a essere nominato responsabile del Dap, come lui stesso mi disse".