Caso Visibilia, la mail che inchioda Santanché. Manovre per tenere il potere

Inchiesta Visibilia, le strategie di Santanché per mantenere il comando del gruppo

Novità sul caso Visibilia, l'inchiesta che ha travolto la ministra Daniela Santanché. La Corte d'Appello di Milano ieri ha confermato l'amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Milano nei confronti di Visibilia Editore dopo le denunce dei soci di minoranza guidati dal finanziere Giuseppe Zeno, che segnalato "gravi irregolarità" sfociate in una ispezione condotta da un esperto terzo. C'è un particolare - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - che inchioda il management di Visibilia Editore. Si tratta della testimonianza resa da Federica Bottiglione ai pm di Milano. L’ex dirigente del gruppo editoriale ha parlato delle strategie grazie alle quali l'attuale ministro del Turismo del governo Meloni ha condizionato da dietro le quinte la governance della società quotata che ha guidato fino al 2022.

Lo attesta - prosegue Il Fatto - una mail inviata il 10 luglio 2019 da Paolo Concordia, manager del gruppo e imputato per truffa ai danni dell'Inps per presunte irregolarità nell'uso della Cassa integrazione Covid in Visibilia tra maggio 2020 e febbraio 2022, nel filone d’inchiesta che il 9 ottobre andrà in udienza preliminare. In quella email - in base a quanto risulta a Il Fatto - la richiesta di pagamento di oltre 38 mila euro di un creditore veniva trasferita da Concordia ad altri manager e a Massimo Cipriani col messaggio "metto in copia il nostro Avvocato Cipriani, che si occupano della pratica". È la prova del legame tra Visibilia e Cipriani: nell'assemblea del 23 luglio dell'anno dopo l’avvocato fu l’unico eletto in cda, come "indipendente", dei tre candidati della lista di Luca Ruffino (il manager che a febbraio 2023 diventò presidente di Visibilia, e che si tolse la vita il 6 agosto), insieme a due della lista di maggioranza di Visibilia Editore Holding Srl, Santanchè e Kunz.