Cassazione, bar troppo rumoroso sequestrato. Atto legittimo secondo i giudici

Cassazione, legittimo sequestrare preventivamente bar rumorosi

Una sentenza della Corte di Cassazione è destinata a far discutere. Il tribunale di Trieste ha deciso di respingere il ricorso del titolare di un bar, che si era visto chiudere il proprio locale perchè ritenuto troppo rumoroso. Per i giudici - si legge sul Sole 24 Ore - la chiusura è stata legittima e il titolare del locale è stato giudicato colpevole, per aver disatteso gli ordini del questore. Può essere sequestrato penalmente il bar il cui esercizio cagioni rumori insopportabili per le persone abitanti nelle vicinanze.

È il principio - prosegue il Sole - sancito dalla Corte di cassazione (sentenza 35324/2021), che he ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un esercizio contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo del locale, disposto dalla autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 650 del Codice penale. Il locale era ritrovo di pregiudicati e fonte di disturbo a causa degli schiamazzi. Le prescrizioni intimavano lo stop alla somministrazione di alimenti e bevande.