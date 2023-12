Castellitto chiama il suo produttore teatrale: un ruolo creato ad hoc

Sergio Castellitto, conflitto d'interessi nel centro sperimentale di cinematografia

Sergio Castellitto come Caligola: alla prima nomina da neo Presidente del Centro sperimentale di Cinematografia, l’attore e regista ha chiamato, come responsabile delle relazioni istituzionali, Angelo Tumminelli, produttore dei suoi spettacoli teatrali. Come riporta Dagospia, non si tratta solo di un clamoroso “soffritto” di interessi: prima della nomina di Castellitto, nella Fondazione quel ruolo non era previsto. Un incarico anche ben remunerato: si parla di almeno 50mila euro all’anno.