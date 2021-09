Catalogna, arrestato in Italia l'indipendentista Puigdemont. Preso ad Alghero

Catalogna, arrestato in Italia Puigdemont. Preso ad Alghero

Carles Puigdemont è stato arrestato in Italia. Mandato di cattura internazionale per lui appena sbarcato ad Alghero. La polizia di frontiera - si legge sul Corriere della Sera - gli ha notificato un mandato internazionale emesso dalla Corte Suprema spagnola, lo ha trattenuto per qualche ora in commissariato e lo ha trasferito in serata al carcere di Sassari. Già oggi dovrebbe comparire in Corte d’Assise d’appello che dovrà decidere sulla richiesta di estradizione. Probabile l’accoglimento sulla base del trattato bilaterale fra Italia e Spagna. Non è certo però che sia deciso subito e che per consentire agli avvocati dell’europarlamentare di approntare la difesa, si renda necessario un rinvio.

A dare la notizia dell’arresto - prosegue il Corriere - sono stati per primi i giornali spagnoli. L’avvocato di Puigdemont Gonzalo Boye ha confermato, contestando tuttavia la validità del mandato internazionale, che sarebbe stato sospeso nei mesi scorsi. Sarà l’ennesima battaglia legale. Il leader indipendentista era inseguito dalle corti di giustizia della Spagna dall’indomani del referendum nel quale il 90 per cento dei catalani (votarono però meno della metà degli elettori) aveva proclamato l’indipendenza. Nel marzo 2018 è stato fermato in Germania, ma è uscito di carcere su cauzione e poi protetto dal 2019, quando è stato eletto parlamentare europeo, dall’immunità. Che gli è stata però revocata dall’europarlamento tre mesi fa e, in un’altalena di decisioni contrastanti, confermata dalla Corte di giustizia europea.