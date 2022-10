Catanzaro, 60enne si suicida lanciandosi dall'ultimo piano del Policlinico

Catanzaro, un uomo di 60 anni si suicidato lanciadosi nel vuoto dalla rampa di una scala antincendio del Policlinico

Questa mattina, 26 ottobre, poco prima delle 8, un uomo di 60 anni cui generalità non sono state rese note, si è lanciato nel vuoto dalla rampa di una scala anticendio, all'ultimo piano del Policlinico universitario di Catanzaro. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte del personale medico della struttura sanitaria e degli operatori del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.



L'Azienda Ospedaliera Universitaria, in un comunicato spiega: "L'Azienda ospedaliero universitaria 'Mater Domini' esprime profondo sgomento e dolore in seguito al tragico evento verificatosi questa mattina al Policlinico di Catanzaro. Rende noto di essere al lavoro con la Polizia, intervenuta sul luogo dell'incidente, per ricostruire i fatti relativi all'uomo che qualche minuto prima delle ore 8 ha deciso di lanciarsi nel vuoto dalla rampa di scala antincendio probabilmente dell'ultimo piano. Al momento, il dato certo è che la persona, sui 60 anni di età, non risulta essere paziente del Policlinico", a differenza di quanto si era appreso in un primo momento.